Арестованный лидер турецкой оппозиции избран кандидатом в президенты

Республиканская народная партия официально избрала арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом на пост президента Турции, выборы которого состоятся в 2028 году. На праймериз Имамоглу был единственным кандидатом.

Имамоглу, один из лидеров РНП, дважды обходил кандидатов, поддерживаемых Эрдоганом, на выборах мэра Стамбула. Председатель партии Озгур Озел заявил, что арест Имамоглу является "попыткой переворота против нашего будущего президента".

Отметим, что аресту политика предшествовало решение Стамбульского университета аннулировать диплом Имамоглу от 1990 года, лишая его возможности баллотироваться в президенты (одним из условий является наличие академической степени).

В Турцию уже почти неделю продолжаются массовые манифестации оппозиции – несмотря на официальный запрет. Более 1100 человек арестованы. МВД сообщает о 123 пострадавших полицейских.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал манифестации "акциями насилия". Он обвинил своих противников в том, что они устраивают провокации и потребовал прекратить нарушать покой сограждан. Лидерам оппозиции глава государства пригрозил судом.