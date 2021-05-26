Издание "Аль-Кудс" опубликовало данные о потерях ХАМАСа во время операции "Страж стен"

В среду, 26 мая, палестинское издание "Аль-Кудс" сообщило, что в ходе антитеррористической операции "Страж стен", проводившейся израильской армией в секторе Газы 10-21 мая, было убито более 60 боевиков и командиров "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло террористической организации ХАМАС).

По сведениям "Аль-Кудс", погибли восемь высокопоставленных командиров и 53 боевика.

Руководство ХАМАСа пока не публиковало официальные сведения о потерях среди боевиков.

Пресс-служба Армии обороны Израиля 21 мая сообщала, что в ходе операции "Страж стен" были ликвидированы пять командиров бригад боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" и 20 полевых командиров среднего уровня. Подтверждена ликвидация более 200 боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада". Сообщалось также, что были уничтожены около 70 многоствольных ракетных установок и около 35 минометов, нанесены удары по более чем 570 местам запуска ракет. Кроме того, отмечалось, что был нанесен тяжелый урон мощностям разработки и производства вооружений, включая ликвидацию специалистов ("инженеров ХАМАСа"), уничтожение мастерских и центров разработки, уничтожены здания пяти правительственных структур ХАМАСа, 11 зданий сил внутренней безопасности и пять зданий банков, которые были финансовыми структурами террористов.

Поскольку объекты ХАМАСа были главными целями операции, то, скорее всего, именно ХАМАС понес основные потери. Если это так, то данные, публикуемые изданием "Аль-Кудс" и ЦАХАЛом, противоречивы.

Контролируемое ХАМАСом министерство здравоохранения Газы 21 мая уведомляло, что 10-21 мая в секторе в результате боевых действий погибли 248 человек, из которых 66 – несовершеннолетние и 39 – женщины. Также сообщалось о 1948 пострадавших. После этого проводились работы по разбору завалов и обрушенных туннелей –сколько тел погибших при этом было найдено, ХАМАС не сообщал.

Всех убитых и раненых в отчетах минздрава Газы называют "мирными жителями" или "гражданскими лицами". Не исключено, что минздрав Газы не только искажает сведения о погибших, но и скрывает данные об убитых боевиках.