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Ближний Восток

СМИ: египетская делегация направляется в Израиль для обсуждения соглашения по заложникам

Война с ХАМАСом
Египет
Заложники
ХАМАС
время публикации: 26 ноября 2024 г., 20:28 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 20:33
СМИ: египетская делегация направляется в Израиль для обсуждения соглашения по заложникам
AP Photo/Tsafrir Abayov

По информации издания "Аль-Араби аль-Джадид", делегация, состоящая из представителей системы безопасности Египта, направляется в Израиль для переговоров по обмену заложниками и заключенными между ХАМАСом и Израилем.

Издание со ссылкой на свои источники сообщило, что в делегацию вошли представители общей разведки Египта, которые везут с собой предложения по управлению сектором Газы после окончания войны. Этот план, как считают в Каире, приведет к соглашению об освобождении заложников.

Ближний Восток
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