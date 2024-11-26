СМИ: египетская делегация направляется в Израиль для обсуждения соглашения по заложникам

По информации издания "Аль-Араби аль-Джадид", делегация, состоящая из представителей системы безопасности Египта, направляется в Израиль для переговоров по обмену заложниками и заключенными между ХАМАСом и Израилем.

Издание со ссылкой на свои источники сообщило, что в делегацию вошли представители общей разведки Египта, которые везут с собой предложения по управлению сектором Газы после окончания войны. Этот план, как считают в Каире, приведет к соглашению об освобождении заложников.