Сценарии для Газы, на фоне ожидания прекращения огня в Ливане

На фоне публикаций о предстоящем прекращении огня между Ливаном и "Хизбаллой" вопрос о будущем сектора Газы отошел на второй план, однако к этой теме раз за разом возвращаются как израильские, так и арабские политики и СМИ. Не оставляют попыток добиться прекращения огня в Газе и посредники, прежде всего США. Однако без ответа, что ждет Газу, не будет ни прекращения огня, ни сделки по возвращению израильских заложников. Год назад сценарии будущего Газы рисовали только израильские и западные эксперты, сегодня свое видение будущего все громче озвучивает арабская сторона. И позиция арабов категорична – Израиль должен покинуть Газу и встать на путь, ведущий к созданию палестинского государства. Этот сценарий абсолютно неприемлем для израильского правительства.

Автор публикации: Марианна Беленькая

Ливан оторвали от Газы, но не совсем

В ближайшие часы мы узнаем судьбу договора о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой". Накануне различные источники сообщали, что стороны близки к соглашению и существенных препятствий не осталось. Как бы ни развивались события, важно, что впервые за несколько месяцев переговоры сдвинулись с мертвой точки. Это стало возможным после того, как "Хизбалла" согласилась не связывать палестинский и ливанский фронты, хотя до последнего времени декларировала обратное.

Напомним, что обстрелы израильской территории со стороны "Хизбаллы" начались 8 октября 2023 года – на следующий день после нападения ХАМАСа на Израиль. Началась война "Железные мечи". И с тех пор "Хизбалла" неоднократно декларировала, что не откажется от атак по Израилю, пока не будет прекращения огня в Газе. Однако ситуация изменилась. Среди причин – военное давление на группировку и ее желание уцелеть в противостоянии. На компромиссы пришлось пойти и Израилю. 25 ноября на сайте государственной корпорации "Кан" сообщалось, что соглашение с Ливаном позволит снизить американское давление на Израиль в отношении Газы и снять эмбарго на поставки оружия. Официально эта информация не подтверждалась. Вашингтон решил не отказываться от попыток добиться прекращения огня в Газе и сделки по обмену израильских заложников на палестинских заключенных. 26 ноября ожидается визит спецпредставителя США по Ближнему Востоку Бретт Макгурка в Саудовскую Аравию. Предполагается, что он обсудит возможность использования прекращения огня в Ливане для аналогичного соглашения по Газе. Однако пока никаких предпосылок к тому, что поездка Макгурка увенчается успехом, нет.

На пути к военному контролю над Газой?

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетил "ось Нецарим", отделяющий север сектора Газы от его остальной территории. Там в очередной раз он повторил: ХАМАСа в секторе Газы не будет. "Мы впечатляющим образом уничтожаем его военный потенциал, и мы займемся его управленческим потенциалом", – сказал он.

Буквально за два дня до этого на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Нетаниягу, если верить утечкам в СМИ, отвечая на вопрос одного из депутатов о "дне после войны", сказал, что Израилю "придется осуществлять полный контроль над сектором Газы". Речь прежде всего идет о контроле в сфере безопасности, что потребует физического присутствия израильских военных в стратегически важных районах, например в Филадельфийском коридоре и на "оси Нецарим".

Нетаниягу сообщил, ЦАХАЛ начинает пилотный проект по обеспечению помощи, доставляемой населению Газы, чтобы она не попала в руки ХАМАСа, а также высказался резко против позиции некоторых представителей силовых структур – согласиться на сделку с террористами, т.е. уйти из сектора Газы ради освобождения заложников.

Давно не секрет, что Израилем в Газе создается серьезная военная инфраструктура, рассчитанная на долгое пребывание. Арабские СМИ пишут о прокладке дорог, строительстве блокпостов и других объектов, где могут находиться военные, и расчистке жилых кварталов. Все это позволяет держать сектор под постоянным контролем и иметь быстрый доступ в любую из его частей.

Одновременно в СМИ появились утечки о планах израильского правительства делегировать ответственность за распределение гуманитарной помощи в секторе Газы стороннему подрядчику. Международная консалтинговая компания по вопросам безопасности Orbis недавно предоставила израильскому правительству исследование, как безопасно доставлять гуманитарную помощь в Газу. По данным Axios, план Orbis предусматривает пилотный проект, включающий создание центра гуманитарной помощи в районе, зачищенном израильской армией. Планируется, что Центр будет охраняться частными подрядчиками, работающими в координации с Армией обороны Израиля. План предусматривает финансирование проекта странами-донорами, среди которых могут быть ОАЭ. При этом Абу-Даби официально на это не подписывался. По крайней мере, пока.

По данным Ynet, ожидаемая стоимость обеспечения безопасности гуманитарных конвоев составит около $60 млн, независимо от самой раздачи помощи, которая оценивается примерно в $200 млн. Месяц назад тот же Ynet сообщил, что для доставки помощи в Газу была выбрана компания GDC во главе с американо-израильским бизнесменом Моти Кахана, известным эвакуацией последнего еврея из Афганистана и доставкой раненых сирийцев в Цфат. Теперь Кахане собирается навести порядок в Газе. При этом нельзя забывать, что репутация ЧВК, работавших от Ирака до Африки, оставляет желать лучшего. И в любом случае ответственность за все, что будет происходить в секторе Газы, ляжет на Израиль. Уже сейчас в арабских и западных СМИ началась кампания по обвинению израильской армии в покрывательстве банд в секторе Газы, которые грабят гуманитарные конвои. Израиль в свою очередь обвиняет в нападении на конвои ХАМАС.

Так или иначе все эти публикации, а также заявления представителей коалиции – в первую очередь министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира не оставляют у арабской общественности сомнений, что Израиль планирует создать в секторе Газы военную администрацию на неопределенный срок. Не исключается и возвращение в Газу еврейских поселений.

Неоднозначное отношение к происходящему и у лидеров израильской оппозиции. В частности, депутат Кнессета Гади Айзенкот, бывший начальник генштаба ЦАХАЛа, выступил на прошлой неделе на конференции в Израильском институте демократии и резко раскритиковал действия правительства и системы безопасности. По его словам, Нетаниягу говорит, что "не будет поселений и возвращения военного правительства" в Газу, а на практике все идет к тому, что "за распределение помощи будет отвечать ЦАХАЛ, будет создано военное правительство и, таким образом, нести абсолютную ответственность за Газу будет государство Израиль". "Это очень серьезная ошибка", – считает Айзенкот.

План военного и гуманитарного контроля Израиля в Газе подвергся критике и со стороны экс-министра обороны Йоава Галанта, который заявляет, что Израиль должен избавиться от любой ответственности за происходящее внутри Газы. Напомним, что Галант был одним из первых израильских официальных лиц, кто публично озвучил свое видение будущего сектора. Еще год назад он говорил, что Израиль должен сохранить там свободу действий по обеспечению безопасности и контролю над границами, контролировать ввоз всех товаров, ввозимых в Газу. Галант предполагал, что за гражданский контроль в секторе и за его восстановление будет отвечать многонациональная целевая группа во главе с США и туда войдут представители Западной Европы и арабских стран (Саудовская Аравия и ОАЭ). Речь шла и создание органов самоуправления с привлечением местных кланов. Однако вопрос о том, кто будет отвечать за вопросы безопасности – так и остался открыт. Собственно, никто из внешних сил так и не проявил готовности взять хоть какую-то ответственность за Газу, пока там не понятен расклад сил – с одной стороны там по-прежнему функционирует ХАМАС, с другой – остается израильская армия.

Арабские варианты

"Что ждет Газу: израильское военное правление или палестинский административный комитет?" – вопрошает заголовок в статье на сайте Independent Arabia, написанной на прошлой неделе по мотивам заявлений израильских политиков. Ответа в статье нет.

В арабском мире очень осторожно озвучивают свое видение будущего сектора Газы. Официально существует консенсус, что судьба Газы должна быть решена самими палестинцами. Далее идут нюансы.

В начале ноября Палестинский центр политических и стратегических исследования "Масарат" опубликовал доклад, где описываются шесть возможных сценариев для сектора Газы. Важно отметить, что подготовка документа шла в период с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года, что не учитывает итоги выборов в США, которые, по мнению многих аналитиков, поменяли расклад сил в пользу Израиля. Оценки также делались до последних заявлений Нетаниягу и его окружения. Однако все описываемые сценарии по-прежнему существуют в дискурсе, даже если в их реализацию не верят сами эксперты.

Шесть сценариев:

Военный контроль Израиля над сектором Газы.

Формирование местной администрации под руководством израильского военного/административного правителя.

Международное управление сектором Газы.

Правительство ХАМАСа (единолично или в союзе с другими палестинскими группировками в секторе Газы).

Возвращение в Газу Палестинской администрации (ПА).

Создание палестинского правительства спасения/национального примирения.

Говоря об отношении палестинцев к тому или иному сценарию, авторы доклада опираются на опросы общественного мнения, проведенные Палестинским центром политических и социологических исследований. На момент подготовки доклада, речь шла о мартовском опросе, но будет правильным указать последние данные, опубликованные в сентябре. Тогда на вопрос о предпочтительном сценарии для палестинцев 58% респондентов выбрали правление ХАМАСа, 32% предпочли арабские силы безопасности из Египта и Иордании, 20% – Палестинскую администрацию, 12% – контроль международных сил, а 4% – Израиля.

Авторы доклада считают маловероятным, что сценарий военного управлении Израиля будет реализован, хотя уверены, что это именно то, о чем мечтают представители крайне правых израильских партий, входящих в правящую коалицию.

Маленький шанс этому сценарию дается из-за огромных расходов, которые потребуются Израилю на восстановление гражданской инфраструктуры в Газе. Вряд ли кто-то из арабских монархий, а также Евросоюз согласятся вкладывать деньги в Газу при таком сценарии. До победы Дональда Трампа сомнения вызывала и позиция США. Что сейчас – неизвестно. Прогнозируется также ухудшение отношений Израиля с Египтом и Иорданией и отказ Саудовской Аравии от процесса нормализации. Очевидно и усугубление проблем Израиля в отношениях с международными структурами.

Второй сценарий, который во многом похож на первый, также вызывает скептицизм. Указывается, что ни палестинцы, ни арабские страны не поддержат коллаборационистов при условии присутствия израильских военных в Газе. Однако похоже авторы доклада ошиблись. Впрочем, они не отметали эти два сценария полностью и даже нашли в них "положительные стороны" для палестинцев – развитие идеи по легитимизации "сопротивления оккупантам" и неизбежное сближение разрозненных палестинских сил перед общим врагом. Указывается также, что палестинские власти будут всячески лоббировать изоляцию и осуждение Израиля на международных площадках, в том числе в судах.

ХАМАС, как и большинство палестинцев, предпочел бы продолжение единоличного управления сектором, но понимает, что его возможности ограничены. Международное сообщество не примет этот вариант и, соответственно, не будет денег на реконструкцию сектора.

Официальные власти в Рамалле также понимают, что не смогут единолично управлять Газой, как бы им этого ни хотелось. Прежде всего, ХАМАС будет против. Предполагается, что он сделает все, чтобы помешать ПА установить свой контроль над Газой и использует для этого все свои ресурсы – как административные, так и военные.

Египет и Иордания были бы не против возвращения ПА в Газу, но они опасаются вспышки гражданской войны между палестинскими фракциями. Арабские монархии Персидского залива – в первую очередь Саудовская Аравия и ОАЭ – требуют от ПА существенных реформ.

Среди сценариев, требующих временного международного присутствия в секторе Газы, наиболее заметной стала концепция, предложенная Ланой Нусейбе – помощником министра по политическим вопросам и посланником министра иностранных дел ОАЭ. Свои идеи она изложила в статье, опубликованной британской газетой Financial Times в июле. По ее словам, любые усилия "на следующий день" должны вести в сторону создания палестинского государства, которое будет жить в мире и безопасности с государством Израиль. "Первым шагом в таких усилиях является развертывание временной международной миссии, которая отреагирует на гуманитарный кризис, установит закон и порядок, заложит основу для управления и проложит путь к воссоединению Газы и оккупированного Западного берега под единой законной Палестинской администрацией", – пишет Нусейбе, и очевидно, что это официальное видение ОАЭ. При этом подчеркивается, что временное международное присутствие в Газе может быть только после официального приглашения от палестинского правительства, которое возглавит независимый премьер, готовый к реформам. Предполагается, что международная миссия будет работать в Газе в тесной связке с ООН и ее агентствами.

Со своей стороны авторы доклада вспоминают о правительстве Карзая в Афганистане и временной американской администрации в Ираке. И тот, и другой опыт был неудачным. В любом случае ПА и ХАМАС готовы согласиться на этот вариант только при условии, если международное присутствие поможет положить конец "израильской оккупации" и будет очерчен политический горизонт, куда все должно прийти в конечном итоге. По-прежнему декларируемая палестинцами цель – создание своего государства. И это в перспективе поддерживают все арабские страны.

"Нам удалось убедить больше стран признать Государство Палестина, в то же время мы создали международную коалицию для реализации решения о двух государствах и провели первое заседание коалиции", – заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман, выступая в ходе арабо-исламского саммита в Эр-Рияде 11 ноября. По словам принца, Саудовская Аравия занимается мобилизацией поддержки большего числа стран в пользу решения "двух государств".

При этом Саудовская Аравия никак не демонстрирует своего желания участвовать в решении проблем сектора Газы на земле, но активно лоббирует идею палестинского примирения и создания правительства национального единства. Правда, на определенных условиях. Прежде чем что-то поддерживать, Эр-Рияд хочет увидеть реальные реформы внутри ПА. Саудовцы категорически против того, чтобы ХАМАС оставался во власти или участвовал в управлении сектором, но признают, что представительство этой группировки в новом правительстве так или иначе сохранится. Вопрос, в какой степени. Реформ ПА требуют и США.

В целом палестинские фракции еще в июле согласовали необходимость создания правительства национального единства, в которое войдут не политики, а технократы. Это закреплено в декларации, подписанной 14 фракциями в Китае. Вопрос, что удастся реализовать.

В последнее время Каир приложил немало усилий, чтобы ХАМАС и ФАТХ пришли к компромиссу по созданию комитета по управлению Газой. Последняя встреча прошла в начале ноября. Сообщалось о позитивных сдвигах, но с тех пор вновь возникла тишина.

Авторы доклада возлагают много надежд на сценарий правительства национального единства, которое скорее всего будет поддержано международным сообществом и под которое будут выделены деньги на восстановления Газы. Однако они понимают, что компромисс между ведущими палестинскими фракциями найти будет сложно. ХАМАС более склонен к компромиссам, понимая, что это единственная возможность сохранить за собой рычаги управления в секторе. ФАТХ, учитывая предыдущий опыт – доверять своим оппонентам не спешит. Кроме того, палестинцы справедливо опасаются, что Израиль станет всячески противодействовать этому сценарию.

Однако авторы доклада считают, что шестой сценарий – самый конструктивный в плане реализации чаяний палестинского народа. С их точки зрения, только он приведет к стабилизации ситуации в секторе Газы и его восстановлению, а в дальнейшем и к созданию Палестинского государства и прекращению как внутреннего противостояния палестинских фракций, так и арабо-израильского конфликта. Все остальные сценарии, по мнению экспертов, ведут к продолжению хаоса. Это видение возможно наивно. Но именно оно доминирует в арабском мире.