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Мир

На месте крушения яхты у берегов Сицилии найдено тело 18-летней Ханны Линч

время публикации: 23 августа 2024 г., 21:06 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 21:16
На месте крушения суперъяхты Bayesian
AP Photo/Salvatore Cavalli

В пятницу, 23 августа, итальянские водолазы нашли тело 18-летней Ханны Линч, дочери Майка Линча, владельца яхты Bayesian, затонувшей недалеко от Палермо. Ханна считалась последней из шести человек, пропавших без вести после крушения судна.

Всего в результате крушения судна погибли семь человек: Майк и Ханна Линч, глава правления компании Morgan Stanley Джонатан Блумер и его супруга Джуди, адвокат Крис Морвило и его супруга Неда, а также шеф Рикардо Томас.

Яхта была перевернута сильным шквалом. По словам очевидцев, ветер сломал ее мачту, после чего судно потеряло остойчивость.

Мир
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