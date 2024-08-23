На месте крушения яхты у берегов Сицилии найдено тело 18-летней Ханны Линч
время публикации: 23 августа 2024 г., 21:06 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 21:16
В пятницу, 23 августа, итальянские водолазы нашли тело 18-летней Ханны Линч, дочери Майка Линча, владельца яхты Bayesian, затонувшей недалеко от Палермо. Ханна считалась последней из шести человек, пропавших без вести после крушения судна.
Всего в результате крушения судна погибли семь человек: Майк и Ханна Линч, глава правления компании Morgan Stanley Джонатан Блумер и его супруга Джуди, адвокат Крис Морвило и его супруга Неда, а также шеф Рикардо Томас.
Яхта была перевернута сильным шквалом. По словам очевидцев, ветер сломал ее мачту, после чего судно потеряло остойчивость.
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