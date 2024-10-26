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Ближний Восток

Эрдоган выразил "соболезнование Ирану, ставшему объектом израильской агрессии"

время публикации: 26 октября 2024 г., 18:36 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 18:44
Реджеп Тайип Эрдоган
Ahmad Al-Rubaye /Pool Photo via AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил "соболезнование иранскому правительству, которое стало объектом израильской агрессии минувшей ночью", сообщает РИА Новости.

По его словам, "сионистское правительство Израиля, поддерживаемое западными державами, пытается разжечь фитиль регионального конфликта".

В ночь на 26 октября ВВС ЦАХАЛа атаковали военные объекты Ирана.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари прокомментировал это так: "Мы осуществили целенаправленные и точные атаки на военные объекты в Иране и предотвратили непосредственные угрозы Государству Израиль. Миссия ЦАХАЛа завершена. Если иранский режим совершит ошибку и начнет новый виток эскалации – мы будем обязаны отреагировать. Наше послание ясно: любой, кто угрожает Государству Израиль и стремится втянуть регион в более широкую эскалацию, заплатит высокую цену. Сегодня мы доказали, что способны действовать решительно и готовы, атакуя и обороняясь, защищать Государство Израиль и граждан Израиля".

Ближний Восток
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