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Ближний Восток

СМИ: число иранских солдат, погибших в результате израильской атаки, возросло до четырех

время публикации: 26 октября 2024 г., 17:48 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 17:48
СМИ: число иранских солдат, погибших в результате израильской атаки, возросло до четырех
AP Photo/Hadi Mizban

Иракские СМИ сообщили, что в больнице скончались двое иранских военнослужащих, получивших ранения в результате израильских ударов по объектам в Иране.

Таким образом, число иранских солдат, погибших в результате атаки на иранские военные объекты, возросло до четырех.

Ранее иранское государственное агентство IRNA сообщило, что в результате израильской атаки на Иран погибли двое иранских военнослужащих.

Ближний Восток
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