СМИ: число иранских солдат, погибших в результате израильской атаки, возросло до четырех

Иракские СМИ сообщили, что в больнице скончались двое иранских военнослужащих, получивших ранения в результате израильских ударов по объектам в Иране.

Таким образом, число иранских солдат, погибших в результате атаки на иранские военные объекты, возросло до четырех.

Ранее иранское государственное агентство IRNA сообщило, что в результате израильской атаки на Иран погибли двое иранских военнослужащих.