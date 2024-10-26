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Ближний Восток

New York Times: Израиль атаковал систему ПВО международного аэропорта в Тегеране

время публикации: 26 октября 2024 г., 13:57 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 14:40
New York Times: Израиль атаковал систему ПВО международного аэропорта в Тегеране
Iranian Army via AP

Два иранских чиновника, один из них – член Корпуса стражей исламской революции, сообщили газете New York Times, что, среди прочего, Израиль атаковал систему ПВО С-300 международного аэропорта "Имам Хомейни", которая обеспечивает защиту нескольких районов Тегерана.

По данным тех же источников, в Тегеране были атакованы как минимум три ракетные базы КСИР. Во время второй волны атак ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по секретной военной базе в районе Парчин, причем один из них попал непосредственно на территорию базы, а остальные были перехвачены.

Ближний Восток
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