New York Times: Израиль атаковал систему ПВО международного аэропорта в Тегеране

Два иранских чиновника, один из них – член Корпуса стражей исламской революции, сообщили газете New York Times, что, среди прочего, Израиль атаковал систему ПВО С-300 международного аэропорта "Имам Хомейни", которая обеспечивает защиту нескольких районов Тегерана.

По данным тех же источников, в Тегеране были атакованы как минимум три ракетные базы КСИР. Во время второй волны атак ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по секретной военной базе в районе Парчин, причем один из них попал непосредственно на территорию базы, а остальные были перехвачены.