Минздрав Ливана: за последние сутки погибли 72 человека и 392 ранены
время публикации: 26 сентября 2024 г., 00:44 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 00:44
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в среду, 25 сентября, в результате атак ВВС ЦАХАЛа погибли 72 человека и 392 были ранены.
Ранее, минздрав сообщал, что 23-24 сентября в разных районах страны в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в разных районах страны были убиты 558 человек и 1835 были доставлены в больницы с ранениями.
Таким образом, число жертв в Ливане за три последних дня составило 630 человек.
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