Минздрав Ливана: за последние сутки погибли 72 человека и 392 ранены

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в среду, 25 сентября, в результате атак ВВС ЦАХАЛа погибли 72 человека и 392 были ранены.

Ранее, минздрав сообщал, что 23-24 сентября в разных районах страны в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в разных районах страны были убиты 558 человек и 1835 были доставлены в больницы с ранениями.

Таким образом, число жертв в Ливане за три последних дня составило 630 человек.