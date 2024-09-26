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Ближний Восток

Минздрав Ливана: за последние сутки погибли 72 человека и 392 ранены

время публикации: 26 сентября 2024 г., 00:44 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 00:44
Минздрав Ливана: за последние сутки погибли 72 человека и 392 ранены
AP Photo/Hussein Malla

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в среду, 25 сентября, в результате атак ВВС ЦАХАЛа погибли 72 человека и 392 были ранены.

Ранее, минздрав сообщал, что 23-24 сентября в разных районах страны в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в разных районах страны были убиты 558 человек и 1835 были доставлены в больницы с ранениями.

Таким образом, число жертв в Ливане за три последних дня составило 630 человек.

Ближний Восток
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