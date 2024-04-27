Хуситы обстреляли гражданские суда противокорабельными ракетами, причинен ущерб

Центральное командование армии США (Centcom) сообщает, что вечером 26 апреля поддерживаемые Ираном террористы-хуситы выпустили три противокорабельные баллистические ракеты в сторону судов Maisha (под флагом Антиква/Барбадоса, управляется Либерией) и Andromeda Star (принадлежит Великобритании, под флагом Панамы, управляется Сейшельскими островами). Судно Andromeda Star получило незначительные повреждения, но продолжает следовать намеченным маршрутом.

О пострадавших не сообщается.