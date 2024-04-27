Хуситы обстреляли гражданские суда противокорабельными ракетами, причинен ущерб
время публикации: 27 апреля 2024 г., 06:51 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 06:51
Центральное командование армии США (Centcom) сообщает, что вечером 26 апреля поддерживаемые Ираном террористы-хуситы выпустили три противокорабельные баллистические ракеты в сторону судов Maisha (под флагом Антиква/Барбадоса, управляется Либерией) и Andromeda Star (принадлежит Великобритании, под флагом Панамы, управляется Сейшельскими островами). Судно Andromeda Star получило незначительные повреждения, но продолжает следовать намеченным маршрутом.
О пострадавших не сообщается.
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