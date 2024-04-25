x
25 апреля 2024
|
последняя новость: 07:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 апреля 2024
|
25 апреля 2024
|
последняя новость: 07:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Йеменские хуситы выпустили ракету и дроны по американским кораблям: первая атака с 14 апреля

время публикации: 25 апреля 2024 г., 03:29 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 05:36
Йеменские хуситы выпустили ракету и дроны по американским кораблям: первая атака с 14 апреля
AP Photo/Susan Walsh

Центральное командование армии США (Centcom) сообщает, что 24 апреля поддерживаемые Ираном террористы-хуситы выпустили противокорабельную баллистическую ракету в сторону американского судна и военного корабля. Повреждений или пострадавших нет.

"Ракета, вероятно, была нацелена на судно MV Yorktown, идущее под флагом США, с 18 американскими и четырьмя греческими членами экипажа", – говорится в сообщении.

Кроме того, военные уничтожили четыре дрона, которые хуситы запустили по американскому эсминцу.

"Было установлено, что это оружие представляет непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США. Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для ВМС США и торговых судов", – заявляет Centcom.

Отметим, что речь идет о первой атаке хуситов после 14 апреля, когда йеменские боевики принимали участие в массированной атаке на Израиль, осуществленной Ираном.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 апреля 2024

Силы Centcom уничтожили 80 БПЛА и шесть баллистических ракет, выпущенных по Израилю
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 апреля 2024

Хуситы сообщили об ударах по кораблям, направлявшимся в Израиль