Йеменские хуситы выпустили ракету и дроны по американским кораблям: первая атака с 14 апреля

Центральное командование армии США (Centcom) сообщает, что 24 апреля поддерживаемые Ираном террористы-хуситы выпустили противокорабельную баллистическую ракету в сторону американского судна и военного корабля. Повреждений или пострадавших нет.

"Ракета, вероятно, была нацелена на судно MV Yorktown, идущее под флагом США, с 18 американскими и четырьмя греческими членами экипажа", – говорится в сообщении.

Кроме того, военные уничтожили четыре дрона, которые хуситы запустили по американскому эсминцу.

"Было установлено, что это оружие представляет непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США. Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для ВМС США и торговых судов", – заявляет Centcom.

Отметим, что речь идет о первой атаке хуситов после 14 апреля, когда йеменские боевики принимали участие в массированной атаке на Израиль, осуществленной Ираном.