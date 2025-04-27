Oriental Express: иранский парламентарий заявил о причастности Израиля к взрыву в порту

Сайт Oriental Express цитирует депутата иранского парламента Мухаммада Сараджа, возложившего на Израиль ответственность за взрыв в порту Бенедер-Абаса. По последним данным, жертвами взрыва стали около 40 человек, более 1200 пострадали.

Парламентарий утверждает, что одновременно произошло четыре первичных взрыва. По его словам, взрывные устройства были приведены в действие удаленно, например, сигналом со спутника. Он исключает возможность случайности.

Депутат провел параллель между нынешними событиями и взрывом в порту Бейрута 4 августа 2020 года, когда взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, к которому, по мнению Сараджа, также были причастны израильские спецслужбы. Напомним: взрыв в ливанской столице унес более 200 жизней, тысячи человек получили ранения.

Иранский представитель заявил, что взрыв в Бейруте спровоцировал цепную реакцию, повлекшую за собой разрушение порта. В Бендер-Аббасе удалось этого избежать благодаря правильному размещению контейнеров.