"Аль-Масира": авиация США атаковала цель к востоку от Саны

В ночь на 27 апреля телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что армия США атаковала цели в районе Мадгаль в провинции Мариб, в центре Йемена, к востоку от Саны.

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.

Накануне поступило сообщение об американском ударе по целям в провинции Саада на северо-западе Йемена.