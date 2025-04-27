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Ближний Восток

"Аль-Масира": авиация США атаковала цель к востоку от Саны

Йемен
Хуситы
США
время публикации: 27 апреля 2025 г., 01:44 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 05:50
"Аль-Масира": авиация США атаковала цель к востоку от Саны
CENTCOM

В ночь на 27 апреля телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что армия США атаковала цели в районе Мадгаль в провинции Мариб, в центре Йемена, к востоку от Саны.

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.

Накануне поступило сообщение об американском ударе по целям в провинции Саада на северо-западе Йемена.

Ближний Восток
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