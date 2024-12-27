Родственницы Башара Асада задержаны в Ливане

Жена и дочь Дарида Рафата Асада, двоюродного брата свергнутого сирийского диктатора Башара Асада, задержаны в Ливане, сообщают арабские СМИ. Согласно этим сообщениям, женщины были задержаны при попытке вылететь из аэропорта Бейрута с поддельными паспортами.

Власти уточнили, что расследованиепротив них ведется из-за их въезда в страну с фальшивыми документами, а не из соображений безопасности.