Глава ВОЗ покинул Йемен и прибыл в Иорданию
время публикации: 27 декабря 2024 г., 18:44 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 18:44
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что он и один из членов экипажа его самолета, раненый во время обстрела аэропорта в Сане, покинули Йемен и прибыли в Иорданию.
Гебрейесус находился в международном аэропорту Саны во время удара по нему израильских ВВС. Он прибыл в Сану для переговоров об освобождении сотрудников различных миссий ООН, а также для оценки гуманитарной ситуации в стране. Отметим, что эти сотрудники были похищены теми самыми хуситами, против которых направлены израильские атаки.