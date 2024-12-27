Глава ВОЗ покинул Йемен и прибыл в Иорданию

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что он и один из членов экипажа его самолета, раненый во время обстрела аэропорта в Сане, покинули Йемен и прибыли в Иорданию.

Гебрейесус находился в международном аэропорту Саны во время удара по нему израильских ВВС. Он прибыл в Сану для переговоров об освобождении сотрудников различных миссий ООН, а также для оценки гуманитарной ситуации в стране. Отметим, что эти сотрудники были похищены теми самыми хуситами, против которых направлены израильские атаки.