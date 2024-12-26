The Telegraph: у Асмы Асад рецидив лейкоза, она умирает

По информации, полученной британским изданием The Telegraph, жена свергнутого сирийского диктатора Башара Асада в тяжелом состоянии – еще в мае у нее был диагностирован острый миелоидный лейкоз, и сейчас после короткого периода ремиссии болезнь вернулась. В 2019 году она лечилась от рака груди.

The Telegraph сообщает, что Асма Асад изолирована по решению врачей, опасающихся инфекции, в Москве за ней ухаживает ее отец Фаваз аль-Ахрас, специально приехавший из Великобритании. По словам источников издания, напрямую контактирующих с семьей, он "убит горем".

Предполагается, что 49-летняя Асма Асад, имеющая двойное британско-сирийское гражданство, прилетела в Москву на лечение еще до того, как Кремль убедил ее мужа Башара Асада бежать в Россию перед лицом захвата страны повстанцами. Ее отец, авторитетный кардиолог, ухаживал за ней большую часть последних шести месяцев сначала в ОАЭ, а теперь в Москве.

Несколько дней назад турецкие СМИ сообщили, что Асма Асад стремится перебраться из Москвы в Лондон, и что она планирует развод с мужем. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг сообщения о возможном разводе Асадов.

The Telegraph сообщает, что источником слухов о разводе все же были российские дипломаты, которые сообщили их турецким журналистам.

Асма аль-Ахрас выросла в Лондоне, с отцом, матерью Сахар и двумя братьями – Ферасом и Эядом, которым сейчас 46 лет и 44 года соответственно, оба они тоже стали врачами. Асма аль-Ахраз получила диплом с отличием по информатике и работала в сфере инвестиционного банкинга, в 1992 году она начала встречаться с Башаром Асадом.

Тогда не планировалось, что Башар Асад сменит своего отца, однако после гибели его брата Баселя в ДТП в 1996 году он стал наследником, а затем в 2000 году президентом Сирии. В 2000 году Башар Асад и Асма Фаваз аль-Ахраз поженились. У них трое детей – Хафез, который в конце ноября защитил диссертацию на русском языке в МГУ, а также Зейн и Карим.