Глава ВОЗ во время израильской атаки находился в аэропорту Саны

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус находился в международном аэропорту Саны во время удара по нему израильских ВВС. По его словам, в результате атаки получил ранения один из членов экипажа.

"Теперь нам придется дождаться, пока аэропорт сможет возобновить работу. Я и другие сотрудники ВОЗ в безопасности. Выражаю сердечные соболезнования семьям, потерявшим своих близких в результате этой атаки", – сообщил международный чиновник.

Гебрейесус добавил, что он прибыл в Сану для переговоров об освобождении сотрудников различных миссий ООН, а также для оценки гуманитарной ситуации в стране. Отметим, что эти сотрудники были похищены теми самыми хуситами, против которых направлены израильские атаки.