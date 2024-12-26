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Ближний Восток

Глава ВОЗ во время израильской атаки находился в аэропорту Саны

Йемен
ООН
ЦАХАЛ
время публикации: 26 декабря 2024 г., 22:39 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 22:45
Глава ВОЗ во время израильской атаки находился в аэропорту Саны
AP Photo/Bilal Hussein

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус находился в международном аэропорту Саны во время удара по нему израильских ВВС. По его словам, в результате атаки получил ранения один из членов экипажа.

"Теперь нам придется дождаться, пока аэропорт сможет возобновить работу. Я и другие сотрудники ВОЗ в безопасности. Выражаю сердечные соболезнования семьям, потерявшим своих близких в результате этой атаки", – сообщил международный чиновник.

Гебрейесус добавил, что он прибыл в Сану для переговоров об освобождении сотрудников различных миссий ООН, а также для оценки гуманитарной ситуации в стране. Отметим, что эти сотрудники были похищены теми самыми хуситами, против которых направлены израильские атаки.

Ближний Восток
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