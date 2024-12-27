Хуситы объявили об успешном ударе по аэропорту "Бен-Гурион"

Представитель вооруженных сил йеменской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сари объявил об успешной операции "по нанесению удара по аэропорту "Бен-Гурион" в оккупированном Яффо с помощью гиперзвуковой ракеты типа "Фалястин-2"".

По словам Сари, "ракета успешно достигла цели, хотя это скрывает противник, операция привела к жертвам и остановке движения воздушного транспорта в аэропорту".

Также Сари заявил, что БПЛА хуситов успешно атаковали гражданское судно Santa Ursula в Аравийском море. "Судно было выбрано целью, потому что компания, которой оно принадлежит, нарушила решение о запрете захода в порты оккупированной Палестины", – пояснил представитель хуситов.

В 3:29-3:31 ночи 27 декабря вновь сирены тревоги "Цева адом" прозвучали в центре Израиля. ЦАХАЛ заявил о ракетном обстреле из Йемена. Сирены были слышны в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Гиватаиме, Герцлии, Раанане, Рош а-Айне, Од а-Шароне, Рамат а-Шароне, Бат-Яме, Холоне, Ришон ле-Ционе, Нес-Ционе, Беэр-Яакове, Петах-Тикве, Бней-Браке, Ор Йегуде, Рамле, Лоде, Явне, Рамле, Бейт-Шемеше, Модиине, во множестве других населенных пунктов центра страны. Были слышны отдаленные взрывы.

ЦАХАЛ сообщил, что выпущенная из Йемена ракета была перехвачена до пересечения воздушной границы Израиля. Тревога была активирована из-за опасений в связи с возможностью падения фрагментов ракет-перехватчиков.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает, что после сирены в центре Израиля медицинская помощь была оказана 20 гражданам, 18 из них пострадали по пути в убежище, двое нуждались в помощи для выведения из состояния нервного шока.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

В связи с распоряжениями Управления тылом на фоне отражения очередной ракетной атаки из Йемена примерно на полчаса были приостановлены вылеты и принятие рейсов в международном аэропорту "Бен-Гурион". Четыре самолета, летевших рейсами из Европы, были вынуждены совершать маневры около побережья Израиля, ожидая получения разрешения на посадку.

Ни о каком ущербе аэропорту "Бен-Гурион" не сообщалось. Уже около 4 утра самолеты получили разрешения на посадку и вылет.

Ракетный обстрел территории Израиля из Йемена был осуществлен примерно через 10 часов после того, как ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты в Сане и Ходейде: были атакованы инфраструктуры, используемые режимом хуситов в военных целях в международном аэропорту Саны, электростанции Азиз и Рас-Кантиб ("основа энергетической инфраструктуры террористического режима хуситов"), инфраструктуры в портах Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Кантиб на западе Йемена.