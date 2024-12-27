В Сирии убит один из лидеров режима Асада и активист "Хизбаллы" Шуджаа аль-Али

В деревне Хирбет аль-Хамам к западу от Хомса был убит один из высокопоставленных командиров режима Башара Асада Шуджаа аль-Али: по сообщениям "Аль-Арабия", он был убит в результате столкновений с силами нового сирийского военного управления.

Сообщается, что он несет ответственность за многочисленные убийства и похищения ливанских и сирийских граждан с целью получения выкупа.

Шуджаа аль-Вли командовал ополчением примерно из 400 бойцов из деревни Балкса в пригороде Хомса. До падения режима Башара Асада его группировка похитила около 15 сирийцев, направлявшихся из Хомса в Ливан.

Его группировка подчинялась службам безопасности режима Башара Асада, по информации других источников, возглавляемая им группировка была связана с "Хизбаллой".