В Турции проходят российско-американские переговоры

В резиденции генерального консула США в Стамбуле проходят переговоры представителей России и США. Ранее сообщалось, что их предметом станет возобновление работы дипломатических миссий в полном объеме.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, анонсировав переговоры, заявил, что от их исхода во многом станет понятно, насколько обе стороны готовы продвигаться в решении проблемных вопросов.

Согласно плану, на данных переговорах не должны обсуждаться вопросы, связанные с Украиной. 26 февраля Лавров потребовал, чтобы под контроль России были полностью переданы все территории, об аннексии которых она заявила. Речь идет о Крыме, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.