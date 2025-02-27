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Ближний Восток

В Турции проходят российско-американские переговоры

время публикации: 27 февраля 2025 г., 10:30 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 10:40
В Турции проходят российско-американские переговоры
Denis Balibouse/Pool via AP

В резиденции генерального консула США в Стамбуле проходят переговоры представителей России и США. Ранее сообщалось, что их предметом станет возобновление работы дипломатических миссий в полном объеме.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, анонсировав переговоры, заявил, что от их исхода во многом станет понятно, насколько обе стороны готовы продвигаться в решении проблемных вопросов.

Согласно плану, на данных переговорах не должны обсуждаться вопросы, связанные с Украиной. 26 февраля Лавров потребовал, чтобы под контроль России были полностью переданы все территории, об аннексии которых она заявила. Речь идет о Крыме, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Ближний Восток
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