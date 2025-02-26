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Ближний Восток

В Газе возмущены роликом "Trump Gaza" и заявляют, что не позволят превратить сектор в бордель

время публикации: 26 февраля 2025 г., 17:10 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 17:35
В Газе возмущены роликом "Trump Gaza" и заявляют, что не позволят превратить сектор в бордель
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в принадлежащей ему соцсети Truth Social сгенерированный ИИ ролик, на котором показано, как он отдыхает в компании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бизнесмена Илона Маска в обновленной Газе. В этой "прекрасной Газе будущего" установлен золотой памятник Трампу, всюду видны его золоченые изображения, танец живота исполняют бородатые женщины, а сам Трамп развлекается с полуобнаженными красотками в казино.

Публикация ролика вызвала возмущение в Газе и в Палестинской автономии. Звучат проклятия в адрес Трампа, которого обвиняют в неуважении к "национальной идее палестинского народа".

Российское государственное агентство РИА Новости приводит слова главы организации под названием "Международная комиссия в поддержку прав палестинского народа" Салаха Абдель-Аати. Он обвинил Трампа в стремлении превратить сектор Газы в "казино и бордель", прокомментировав РИА Новости опубликованное американским лидером видео. "Газа будет в разы красивее, чем в представлении Трампа, который хочет превратить ее в казино или бордель, чего никогда не произойдет. Видение Трампа не осуществится. Этому помешает стойкость и несогласие палестинцев", – сказал Абдель-Аати.

Ближний Восток
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