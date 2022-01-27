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NEWSru.co.il :: Ближний Восток27 января 2022 г., 20:25

Ливанец, ограбивший банк, чтобы вернуть свои деньги, стал национальным героем

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Ливанская полиция арестовала владельца кафе Абдаллу Асайли, который взял в заложники семь сотрудников банка, облил их бензином и угрожал поджечь, если банк не выдаст ему 50000 долларов наличными. Требование было выполнено.


Многие ливанцы считают его героем – ведь он ворвался в отделение банка, в котором открыт его собственный счет, и именно с него он требовал снять запрашиваемую сумму. В условиях экономического коллапса власти запретили гражданам снимать валютные сбережения.

По словам родственников, несколько недель назад принадлежащее Асайли кафе было ограблено на 15000 долларов, он также задолжал поставщикам 200 миллионов ливанских фунтов, что составляет 8700 долларов США.

В городе Жуб Жаннин, в котором произошел инцидент, сторонники Асайли провели массовую молитву в его поддержку. "Мы требуем от властей освободить Асайли, потому что он прав. Мы все Абдалла Асайли", - заявил местный имам Алаа аль-Баальбеки.

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