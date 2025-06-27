Fars: израильтяне не посещали ядерный объект в Фордо
время публикации: 27 июня 2025 г., 18:33 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 18:52
Иранское информационное агентство Fars, связанное с режимом аятолл, опровергло заявления президента США Дональда Трампа, что израильские представители побывали на ядерном объекте в Фордо и убедились, что он разрушен.
Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу подтвердила информацию о разрушении объекта в Фордо, однако не комментировала заявление Трампа о том, что израильские специалисты лично там побывали.
"Мы считаем, что американские удары по ядерным объектам Ирана в сочетании с израильскими ударами по другим составляющим военной ядерной программы иранского режима отбросили способность Ирана разрабатывать ядерное оружие на многие годы назад, – сказано в сообщении канцелярии главы правительства".