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Ближний Восток

Fars: израильтяне не посещали ядерный объект в Фордо

США
Иран
Дональд Трамп
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 27 июня 2025 г., 18:33 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 18:52
Fars: израильские представители не посещали ядерный объект в Фордо
AP Photo/Hasan Sarbakhshian

Иранское информационное агентство Fars, связанное с режимом аятолл, опровергло заявления президента США Дональда Трампа, что израильские представители побывали на ядерном объекте в Фордо и убедились, что он разрушен.

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу подтвердила информацию о разрушении объекта в Фордо, однако не комментировала заявление Трампа о том, что израильские специалисты лично там побывали.

"Мы считаем, что американские удары по ядерным объектам Ирана в сочетании с израильскими ударами по другим составляющим военной ядерной программы иранского режима отбросили способность Ирана разрабатывать ядерное оружие на многие годы назад, – сказано в сообщении канцелярии главы правительства".

Ближний Восток
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Канцелярия главы правительства подтверждает: "Ядерный объект в Фордо уничтожен"