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Израиль

Канцелярия главы правительства подтверждает: "Ядерный объект в Фордо уничтожен"

Иран
Война с Ираном
время публикации: 25 июня 2025 г., 17:05 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 17:05
Канцелярия главы правительства подтверждает: "Ядерный объект в Фордо уничтожен"
AP Photo/Hasan Sarbakhshian

После сообщения Белого дома о том, что ядерный объект в Фордо был полностью разрушен в результате ударов армии США и уточнения президента США Дональда Трампа, что израильские представители побывали на ядерном объекте в Фордо и убедились, что он разрушен, эту информацию подтвердила и канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу.

"Мы считаем, что американские удары по ядерным объектам Ирана в сочетании с израильскими ударами по другим составляющим военной ядерной программы иранского режима отбросили способность Ирана разрабатывать ядерное оружие на многие годы назад, – сказано в сообщении канцелярии главы правительства. – И это достижение сохранится, если Иран не получит доступ к ядерным материалам".

При этом канцелярия премьера не упоминает и не комментирует заявление Дональда Трампа о том, что израильские специалисты лично побывали на ядерном объекте после его уничтожения и оценили объем поражения.

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