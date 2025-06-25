Канцелярия главы правительства подтверждает: "Ядерный объект в Фордо уничтожен"

После сообщения Белого дома о том, что ядерный объект в Фордо был полностью разрушен в результате ударов армии США и уточнения президента США Дональда Трампа, что израильские представители побывали на ядерном объекте в Фордо и убедились, что он разрушен, эту информацию подтвердила и канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу.

"Мы считаем, что американские удары по ядерным объектам Ирана в сочетании с израильскими ударами по другим составляющим военной ядерной программы иранского режима отбросили способность Ирана разрабатывать ядерное оружие на многие годы назад, – сказано в сообщении канцелярии главы правительства. – И это достижение сохранится, если Иран не получит доступ к ядерным материалам".

При этом канцелярия премьера не упоминает и не комментирует заявление Дональда Трампа о том, что израильские специалисты лично побывали на ядерном объекте после его уничтожения и оценили объем поражения.