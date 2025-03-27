В секторе Газы не утихают манифестации против ХАМАСа

В секторе Газы второй день продолжаются манифестации против военных действий и террористической группировки ХАМАС, в которых участвуют многие сотни человек. Центр манифестаций – в Бейт-Лахии на севере сектора.

В Израиле отмечают, что речь идет о самоорганизации жителей, осмелившихся бросить вызов группировке, которая жестоко подавляет любые оппозиционные выступления. Также отмечается, что на данном этапе ХАМАС не препятствует их проведению, делая упор на их антивоенном характере.

"Ничего удивительного, что народ, 17 месяцев подвергающийся массовому уничтожению, поднимет против него голос. Они требуют прекращения агрессии. Наш народ знает, что сопротивление сделало все, пошло на все предложенные условия", – заявил представитель руководства группировки Бассам Наим.

Напомним, что 26 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац записал обращение к жителям сектора Газы (на иврите), призвав их требовать изгнания ХАМАСа с их территории и немедленного освобождения всех заложников.

"ЦАХАЛ вскоре начнет проводить силовые операции в дополнительных районах Газы, и вам придется эвакуироваться и терять все больше и больше территории. Планы уже готовы и одобрены. Учитесь у жителей Байт-Лахии: требуйте изгнания ХАМАСа из Газы и немедленного освобождения всех израильских заложников – это единственный способ остановить войну", – заявил Кац.