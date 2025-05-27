Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал мотоцикл на юге Ливана

Ливанские источники сообщают, что к югу от населенного пункта Ятер на юге Ливана (юго-восточей Тиры, примерно в 8 км от израильской границы) БПЛА ЦАХАЛа атаковал мотоциклиста.

В сторону цели были запущены две ракеты, в это же время в небе находились разведывательные БПЛА ЦАХАЛа.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что мужчина был доставлен в больницу в критическом состоянии, где врачи констатировали его смерть.