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Ближний Восток

Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал мотоцикл на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 27 мая 2025 г., 22:10 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 22:16
Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал мотоцикл на юге Ливана
Ayal Margolin/Flash90

Ливанские источники сообщают, что к югу от населенного пункта Ятер на юге Ливана (юго-восточей Тиры, примерно в 8 км от израильской границы) БПЛА ЦАХАЛа атаковал мотоциклиста.

В сторону цели были запущены две ракеты, в это же время в небе находились разведывательные БПЛА ЦАХАЛа.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что мужчина был доставлен в больницу в критическом состоянии, где врачи констатировали его смерть.

Ближний Восток
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