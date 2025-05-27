ООН осуждает новый механизм раздачи гуманитарной помощи в Газе

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что раздача гуманитарной помощи организацией Gaza Humanitarian Foundation (GHF) призвана отвлечь внимание общественности от ситуации в секторе Газы. Управление требует задействовать тот же механизм, что действовал до прекращения поставок помощи в сектор.

Агентство ООН по помощи палестинским беженцам утверждает, что допуска в Газу ожидают 3000 грузовиков с продовольствием и медикаментами, причем срок годности части этих грузов истекает. Оно также требует возобновить распределение гуманитарной помощи через структуры ООН, сообщает "Абу Али".

Блогер, специализирующийся на ближневосточной тематике, также приводит заявление ассоциации неправительственных палестинских организаций. Она также утверждает, что цель Израиля – манипуляция общественным мнением.

"Жителей Газы принудили явиться в пункт раздачи помощи. Механизм раздачи не соответствует критериям гуманитарной деятельности. Все палестинские организации отвергают новый механизм", – говорится в заявлении.