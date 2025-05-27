Кто принимает решения в ХАМАСе? Худшие времена террористов в Газе

ХАМАС переживает самые тяжелые времена с момента основания, пишут арабские СМИ. Однако ни череда ликвидаций лидеров террористов и усиление израильского военного давления, ни финансовые трудности пока не могут заставить ХАМАСа отказаться от своих условий прекращения огня. При этом крайне сложно понять, кто именно принимает решения. Если среди руководства ХАМАСа и есть раскол, то это пока глобально не отражается на его переговорных позициях.

Автор публикации: Марианна Беленькая.

Большая колода

Информация о ликвидации Израилем Мухаммада Синуара в ходе операции в Хан-Юнисе в середине мая вновь породила вопросы, аналогичные тем, что уже звучали около полугода назад после уничтожения его старшего брата Яхьи Синуара, главы политбюро ХАМАСа. Основные из них – кто будет принимать решения внутри группировки в целом и отдавать приказы в секторе Газы, в частности.

Источники американского издания The Wall Street Journal отмечают, что ХАМАС исторически был децентрализованной организацией, что помогало оправиться от серии точечных ликвидаций лидеров. Однако Яхья Синуар предпринял шаги по централизации власти под себя и усилил влияние военного крыла, отодвинув политическое руководство в Дохе. Теперь, когда оба брата Синуар мертвы, лидеры ХАМАСа за рубежом могут попытаться восстановить влияние в Газе через более сговорчивого лидера. Впрочем, это всего лишь один из сценариев.

Напомним, что Яхья Синуар на протяжении семи лет возглавлял ХАМАС в секторе Газы. Главой политбюро всего движения он стал в августе 2024 года после израильской операции по ликвидации Исмаила Ханийи в Тегеране. В назначении была логика – именно вокруг Газы разворачивались все основные события и последнее слово все равно было за Синуаром, который к тому же пользовался безоговорочным авторитетом среди рядовых хамасовцев.

После смерти Яхьи Синуара были предположения, что право последнего голоса перешло к его младшему брату Мухаммаду Синуару. Он был одним ключевых командиров "Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама" – военного крыла ХАМАСа и отвечал за район Хан-Юниса. При этом отмечалось, что Мухаммад гораздо более жесток и менее предсказуем, чем Яхья. Однако источники саудовской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат" утверждают, что хотя Синуар-младший входил в состав объединенного военного совета в Газе и был его лидером, все судьбоносные решения, особенно касательно переговоров о прекращении огня, принимались там коллегиально и в координации с политическим руководством ХАМАСа.

Официальную замену Синуару-старшему искать не стали. Было решено, что новый глава политбюро будет избран в результате выборов, когда сможет собраться Совет Шуры – некий аналог парламента ХАМАСа, состоящий примерно из 50 человек. Им придется также выбрать новых членов политбюро, а не только его главу, так как в результате израильских операций состав этого органа сократился примерно вдвое. ХАМАС еще в марте подтвердил смерть как минимум 10 членов политбюро. Но некоторые источники говорят, что ликвидировано больше членов политбюро этой организации. В разные годы в этот орган входили от 17 до 24 человек.

До избрания нового главы политбюро ХАМАС, согласно уставу, должен возглавлять глава Совета Шуры. На данный момент это Мухаммад Исмаил Даруиш. На протяжении долгого времени он отвечал за экономическое развитие ХАМАСа, в том числе получением финансирования из Ирана и распределением денежных потоков. Однако Даруиш не стал единоличным руководителем движения. После смерти Яхьи Синуара было решено учредить временный руководящий совет ХАМАСа. В него, помимо Даруиша, вошли: Захер Джабарин – ответственный за Западный берег, Халид Машаль, глава зарубежного крыла движения, Халиль аль-Хайя, глава движения в Газе и один из влиятельных членов политбюро Низар Ауадалла. Все пятеро проживают за границей. Впрочем, есть версии, что состав совета чуть шире, но имена других его членов не упоминаются из соображений безопасности.

Арабские источники утверждают, что в разгар боевых действий руководящий совет принимал решения самостоятельно, не советуясь с теми, кто оставался внутри Газы, однако у него были четкие "красные линии", которые не могли быть пересечены на переговорах с Израилем без консультаций со всеми членами политбюро и военным советом "Бригад аль-Кассама". Во время прекращения огня пальма первенства в принятии решений вновь перешла к военным лидерам ХАМАСа в Газе. Что будет сейчас, когда военные действия возобновились и многие командиры ХАМАСа, включая Синуара-младшего, а также ключевые административные фигуры движения в Газе были ликвидированы, неясно.

До последнего времени считалось, что серьезным ударом для ХАМАСа может быть ликвидация его политических лидеров, заменить которых быстро не удастся, в отличие от командиров на местах. В Израиле помнили, что после ликвидации весной 2004 года основателя и духовного лидера ХАМАСа шейха Ахмада Ясина и его преемника Абдель Азиза ар-Рантиси вторая интифада постепенно сошла на нет. Через Египет была достигнута негласная договоренность – ХАМАС прекращает атаки террористов-смертников, если Израиль откажется от практики точечных ликвидаций. Какое-то время это работало, но постепенно ситуация стала меняться, и ХАМАС смог укрепить свои ряды и в том числе организовать атаку 7 октября 2023 года. Роль военного крыла ХАМАСа в Газе стала доминантной и остается таковой на данный момент.

Пока ХАМАС официально не подтверждает смерть Мухаммада Синуара, хотя арабские источники сообщают, что его тело найдено вместе с телами еще нескольких командиров "Бригад аль-Кассама", включая Мухаммада Шабана, отвечающего за Рафах. Всех их тайно похоронили, уведомив семьи. Будет ли объявлен новый командир бригад – неизвестно. Среди потенциальных наследников Синуара – Изз ад-Дин Хаддад, глава бригад на севере сектора Газы. Но звучат и другие имена. В любом случае, кто бы ни стал "центральным игроком" в Газе – ему придется столкнутся с решением множества неотложных проблем. И с тем, что он станет "целью номер 1".

Проблемы ХАМАСа

ХАМАС переживает худшие времена. Это касается как сектора Газы, так и Западного берега (Иудеи и Самарии), где Израиль также проводит военные операции и рейды по аресту террористов, не говоря уже о Ливане. Там власти, наконец, занялись вопросом разоружения палестинских группировок.

Что касается Газы, то согласно источникам "Аш-Шарк аль-Аусат", ХАМАС сталкивается с проблемой выплаты зарплат как государственным служащим, так и своим боевикам. Утверждается, в частности, что "Бригады аль-Кассама" не выплачивали зарплату своим бойцам почти три месяца. Сократились и выплаты семьям убитых и раненых боевиков. Наблюдается и вакуум на административном уровне, не многие хотят занять ту или иную должность, опасаясь стать мишенью для Израиля. Впрочем, военные подразделения ХАМАСа по-прежнему функционируют, хотя им не так просто выполнить многие задачи, как раньше. Источники в ХАМАСе говорят, что ситуация крайне сложная, даже катастрофическая, но при этом движение способно оправиться после окончания войны, даже если это займет много времени. Кроме того, несмотря на западные санкции, финансовая империя ХАМАСа по-прежнему функционирует. Помощь собирается через различные благотворительные фонды в Турции, Катаре, других мусульманских странах, а также в Великобритании.

Согласно источникам израильских СМИ в сфере безопасности, Великобритания входит в тройку ведущих стран мира по объему пожертвований, поступающих в пользу ХАМАСа, остальные страны – мусульманские. Фактически более четверти негосударственного финансирования террористической организации поступает с Британских островов. И если сейчас перевести большие суммы в Газу затруднительно, то на внешнюю деятельность ХАМАСа денег хватает. Кроме того, длительное прекращение огня может снова открыть поток финансовых поступлений в Газу.

Пока же усиление военных действий со стороны Израиля и тяжелая экономическая ситуация привели к тому, что ХАМАС теряет популярность среди палестинцев, около половины жителей Газы поддерживают антихамасовские демонстрации и почти половина хотят покинуть сектор, если смогут. При этом подавляющее большинство палестинцев удовлетворено деятельностью ХАМАСа больше, чем Палестинской администрации и выступает против разоружения группировки, а также не верит, что освобождение израильских заложников положит конец войне. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в начале мая Центром политических и социологических исследований (Palestinian Center for Policy and Survey) в Рамалле доктора Халиля Шикаки. В условиях военных действий выборка получилась небольшая – 1270 человек, из которых 830 на Западном берегу (в 83 населенных пунктах) и 440 – в секторе Газы (в 44 населенных пунктах). Тем не менее, как и раньше, результаты опросов центра доктора Шикаки – единственные статистические данные, которые сейчас позволяют следить за динамикой настроений среди палестинцев и их стоит привести.

Согласно опросу, удовлетворенность деятельностью ХАМАСа упала до 57% (67% на Западном берегу и 43% в секторе Газы) по сравнению с 75% в июне прошлого года (соответственно 82% на Западном берегу и 64% в Газе). Впрочем, показатели ФАТХа еще меньше – на уровне 24% и это достаточно устойчивая тенденция. 23% удовлетворены деятельностью Палестинской администрации и 15% лично ее главы Махмуда Аббаса).

Снизилось и число тех, кто ожидает, что ХАМАС выйдет победителем из этой войны – 43% против 67% десять месяцев назад. При этом 42% уверены, что ХАМАС продолжит управлять сектором Газы и 56% не поддерживают возвращение туда Палестинской администрации (ПА).

Правда в сентябре прошлого года против возвращения Аббаса и ПА в сектор Газы после прекращения огня были 70%.

Что касается антихамасовских демонстраций, то их поддерживает 48% респондентов в секторе Газы по сравнению с 14% на Западном берегу.

Оппозиция демонстрациям составляет 77% на Западном берегу, но только 50% в секторе Газа. При этом большинство опрошенных считают, что демонстрации организованы извне.

На вопрос, поддерживают ли палестинцы идею разоружения ХАМАСа в секторе Газы, чтобы остановить войну, подавляющее большинство опрошенных (85% на Западном берегу и 64% в секторе Газа) ответили, что выступают против. "За" было всего только 18% респондентов.

47% в секторе Газы и 20% на Западном берегу поддерживают депортацию лидеров ХАМАСа.

Затронул опрос и идею президента США Дональда Трампа, поддержанную израильским премьер-министром Биньямином Нетаниягу, о добровольном переселении палестинцев из сектора Газы. Палестинские и арабские лидеры выступили резко против этого плана. Согласно опросу, большинство в 56% заявили, что не готовы эмигрировать, но 43% высказали противоположное мнение и даже готовы просить содействия Израиля в этом вопросе.

Все это свидетельствует, что палестинцы, в первую очередь в секторе Газы, устали от войны, но и не видят особых альтернатив власти ХАМАСа. Сами лидеры движения готовы формально отказаться от административного управления сектором Газы при условии полного ухода оттуда израильских военных и прекращения огня, но при этом настаивают на сохранении своего оружия.

Судя по публикациям в СМИ, среди лидеров ХАМАСа есть самые разные точки зрения – одни более гибкие, другие не собираются уступать ни пяди. Это особенно проявляется в появлении противоречивой информации о ходе переговоров о прекращении огня. Один из последних примеров – сообщение агентства Bloomberg о том, что Франция и Саудовская Аравия работают над предложением, направленным на разоружение ХАМАСа в качестве прелюдии к роспуску движения. Было отмечено, что "целью текущих усилий является превращение ХАМАСа в чисто политическую организацию, способную играть определенную роль в будущем палестинском управлении". Однако спустя несколько дней высокопоставленный источник в ХАМАСе заявил катарскому изданию "Аль-Араби аль-Джадид", что никаких контактов по этому вопросу не было.

Еще одним признаком раскола считаются слова руководителя подразделения ХАМАСа по международным отношениям Мусы Абу Марзука, сказанные в интервью американскому изданию The New York Times. Он отметил, что не стал бы поддерживать нападение на Израиль 7 октября 2023 года, если бы знал, какими будут последствия для палестинцев. Он также предположил, что у ХАМАСа есть готовность вести переговоры о будущем оружия группировки в Газе. "Мы готовы говорить по любому вопросу, который выносится на обсуждение", – сказал он, когда его спросили об оружии. Однако позднее ХАМАС выпустил заявление, где подчеркнул, что слова Абу Марзука были "неверными" и вырваны из контекста. Так или иначе ХАМАС демонстрирует готовность к переговорам на своих условиях – полный уход Израиля из Газы и сохранение оружия в своих руках. Остальное нюансы. В движении подчеркивают, что среди его руководства нет раскола и они по-прежнему имеют возможность работать в Газе с населением.

То, что пока ХАМАСу удается выживать и сохранять свою структуру, несмотря на многочисленные проблемы и различие во взглядах, признают и многие арабские эксперты. Но относительно будущего ни у кого нет четкого ответа. Одни считают, что раскол внутри ХАМАСа будет усугубляться под давлением извне и по мере продолжения израильской военной операции, другие верят, что ХАМАС сможет пережить все, что происходит с ним сейчас, как уже не раз бывало раньше, хотя за это придется заплатить высокую цену.

Сценарии того, как могут развиваться события весьма ограничены и давно известны. Их, в том числе приводит и "Аль-Араби аль-Джадид":

- возвращение всех заложников, отказ ХАМАСа от управления сектором Газы и уход с политической сцены, при этом сохранение социальной активности. Т.е. возвращение к истокам движения – благотворительность и помощь населению;

- долгосрочное перемирие и продолжение управления ХАМАСа в секторе Газы;

- трансформация ХАМАСа в политическую партию и интеграция его военного крыла в общие палестинские силы безопасности;

- ухудшение ситуации в секторе Газы и восстание против ХАМАСа.

Возможно и сочетание сценариев. Их выбор зависит и от руководства ХАМАса, от действий Израиля, а также решений международного сообщества. Слишком много переменных.