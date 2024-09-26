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Ближний Восток

Армия Ливана продолжает уничтожать собранные у граждан пейджеры

время публикации: 26 сентября 2024 г., 18:14 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 18:14
Армия Ливана продолжает уничтожать собранные у граждан пейджеры
AP Photo/Mohammed Zaatari

Армия Ливана выпустила сообщение, в котором предупредила жителей Бейрута и пригородов, о том, что вечером 26 сентября в Шуэйфе будет осуществляться операция по уничтожению собранных у населения пейджеров и других беспроводных устройств связи.

"Хизбалла" и ливанская армия обратились к гражданам с просьбой немедленно избавиться от устройств связи после массовых взрывов коммуникационных устройств 17 и 18 сентября.

По данным Reuters, взрывами выведены из строя около 1500 командиров и боевиков "Хизбаллы". Многие из них ослепли или лишились рук.

Ближний Восток
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