ООН: из Ливана в Сирию перебрались более 30 тысяч беженцев

Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Гонсало Варгас Льоса сообщил на брифинге в Женеве, что за первую неделю израильской военной операции "Стрелы севера" из Ливана в Сирию сбежали более 30 тысяч человек.

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По данным ООН, среди беженцев есть как ливанцы, так и сирийцы, которые ранее бежали в Ливан из Сирии, где продолжается война. Большинство из них – женщины и дети.

В частности, сообщается, что многие ливанские шиитские семьи временно перебрались в город Кусайр в сирийской провинции Хомс, который находится под контролем "Хизбаллы".