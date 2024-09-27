ООН: из Ливана в Сирию перебрались более 30 тысяч беженцев
время публикации: 27 сентября 2024 г., 13:04 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 13:47
Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Гонсало Варгас Льоса сообщил на брифинге в Женеве, что за первую неделю израильской военной операции "Стрелы севера" из Ливана в Сирию сбежали более 30 тысяч человек.
ВВС Израиля атакуют склады "Хизбаллы" в Ливане: массовая эвакуация. Фоторепортаж
По данным ООН, среди беженцев есть как ливанцы, так и сирийцы, которые ранее бежали в Ливан из Сирии, где продолжается война. Большинство из них – женщины и дети.
В частности, сообщается, что многие ливанские шиитские семьи временно перебрались в город Кусайр в сирийской провинции Хомс, который находится под контролем "Хизбаллы".