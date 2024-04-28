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Ближний Восток

По итогам встречи в Эр-Рияде арабские и мусульманские страны призвали к санкциям против Израиля

время публикации: 28 апреля 2024 г., 17:37 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 17:37

В воскресенье, 28 апреля, министерство иностранных дел Саудовской Аравии распространило заявление о ситуации в Газе по итогам встречи представителей внешнеполитических ведомств ряда стран ближневосточного региона.

На заседании в Эр-Рияде министерского комитета по Газе председательствовал глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. Также присутствовали представители Иордании, Египта, Турции и Катара, члены Организации исламского сотрудничества и "Организации освобождения Палестины".

"Министры указали на необходимость для международного сообщества ввести эффективные санкции против Израиля, включая прекращение поставок ему оружия – в ответ на нарушения международного права и международного гуманитарного права, и на военные преступления в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу реки Иордан", – говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии, цитируемом агентством "Интерфакс".

Участники заседания обсудили способы активизировать работу над достижением перемирия в Газе и над доставкой гумпомощи его населению, выступили против возможной военной операции в Рафахе (Рафиахе), говорится в публикации. Было выражено беспокойство в связи с мерами властей западных стран против участников пропалестинских демонстраций.

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