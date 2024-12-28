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Ближний Восток

"Аль-Ахбар": перемирие с Израилем будет нарушено из-за действий ЦАХАЛа в приграничных деревнях

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 28 декабря 2024 г., 08:37 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 09:00
"Аль-Ахбар": перемирие с Израилем будет нарушено из-за действий ЦАХАЛа в приграничных деревнях
Flash90/Chen Leopold

Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с Хизбаллой, сообщила, что террористическая организация "отправляет послания" сторонам, вовлеченным в перемирие с Израилем.

В "посланиях" говорится, что если силы на ливанском юге не смогут остановить "израильскую агрессию", "Хизбалла" примет меры для "защиты Ливана".

"Аль-Ахбар" выражает опасения, что перемирие с Израилем будет нарушено из-за действий ЦАХАЛа в приграничных деревнях.

Ближний Восток
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