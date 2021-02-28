СМИ Ирана опубликовали данные о повреждениях судна Helios Ray, которым владеет "друг главы Мосада"

Государственные СМИ Ирана опубликовали данные о повреждениях в Оманском заливе судна судно для перевозки автотранспортных средств Helios Ray, одним из владельцев которого является израильский бизнесмен Рами Унгер.

Иранский сайт PressTV заявляет, что Рами Унгер "имеет тесные отношения" с главой внешней разведки Израиля "Мосад" Йоси Коэном.

Оценка израильской стороны однозначна: атака против судна Helios Ray является одной из "акций возмездия" Ирана за убийство иранского ядерщика Мохсена Фахризаде.

Высокопоставленные лица в Израиле заявляют, что эти действия Ирана не останутся без ответа.

Как отмечали The Times of Israel, "Гаарец" и 13-й канал ИТВ, Иран знал о том, что судно принадлежит израильской компании, несмотря на то, что оно шло под флагом Багамских островов. При этом владелец Helios Ray Ltd, Рами Унгер, накануне заметил, что вряд ли взрыв был устроен "с целью навредить Израилю". 12-й канал, без указания источника, сообщил, что причиной взрыва стала ракета, выпущенная с иранского корабля. "Маарив", ссылаясь на израильские источники, пишет, что операция была проведена Ираном как некое послание Израилю.

В субботу, 27 февраля, группа израильских специалистов была направлена в Дубай для участия в расследовании попытки взрыва судна Helios Ray.

Портал компании Dryad Global, занимающейся морской безопасностью, в своем "твиттере" опубликовал снимок пробоины, полученной судном.

По данным Dryad Global, судно следовало из порта Саудовской Аравии Эд-Даммам в Сингапур. Никто из членов экипажа не пострадал. Судно находится в хорошем состоянии, однако после взрыва оно было направлено в ближайший порт

Dryad Global не исключил, что за взрывом может стоять Иран, хотя на сегодняшний день подробности инцидента неизвестны.

Компания Helios Ray Ltd зарегистрирована на острове Мэн, считающемся коронным владением Британской короны.

Агентство Reuters, сообщая об этом инциденте, сослалось на заявление Управления по контролю над морскими перевозками Великобритании (UKMTO), которое заявило, что "судно и экипаж в безопасности" и рекомендовало судам, находящимся в этом районе, проявлять осторожность.

Министерство транспорта Израиля заявило Reuters, что не располагает информацией о каком-либо израильском судне, получившем какие-либо повреждения в районе Оманского залива. При этом Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, подтвердил, что знает об инциденте и следит за ситуацией.

Сервис отслеживания судов Refinitiv сообщил, что связь с MV Helios Ray осуществляла компания Stamco Ship Management. Ее представители отказались от комментариев, за которыми к ним обратилось агентство Reuters.