На юге Ливана хоронят боевиков "Хизбаллы", убитых в ходе войны

В пятницу, 28 февраля, в Айтаруне, на юге Ливана, проходит церемония погребения останков 95 боевиков и активистов "Хизбаллы", а также других местных жителей, убитых в ходе войны с Израилем.

Многие из этих тел были найдены под завалами после прекращения боевых действий.

Ливанские источники отмечают, что перед началом церемонии некоторые местные жители пытались подойти к позициям ЦАХАЛа недалеко от Айтаруна, израильские военные открывали предупредительный огонь.