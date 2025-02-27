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Ближний Восток

Лидер курдских сепаратистов Оджалан объявил о роспуске РПК

Турция
Курды
время публикации: 27 февраля 2025 г., 22:15 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 22:30
Лидер курдских сепаратистов Оджалан объявил о роспуске РПК
AP Photo/Lefteris Pitarakis, FILE

Лидер Рабочей партии Курдистана Абдалла Оджалан, отбывающий пожизненный срок заключения, призвал своих сторонников распустить эту организацию, сложить оружие и прекратить вооруженную борьбу против Турции.

Заявление Оджалана, который содержится в одиночной камере в тюрьме на острове Имралы, было зачитано посетившими его депутатами от прокурдской Партии народного равенства и демократии. "Призывая сложить оружие, я осознаю историческую важность этого шага", – говорится в заявлении.

РПК, которую признают террористической группировкой не только Турция, но и США, ведет вооруженную борьбу за независимость Курдистана. Начавшееся в 1984 году кровопролитие унесло жизни 40000 человек. Последняя из попыток достичь прекращения огня провалилась в 2015 году.

Ближний Восток
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