Лидер курдских сепаратистов Оджалан объявил о роспуске РПК

Лидер Рабочей партии Курдистана Абдалла Оджалан, отбывающий пожизненный срок заключения, призвал своих сторонников распустить эту организацию, сложить оружие и прекратить вооруженную борьбу против Турции.

Заявление Оджалана, который содержится в одиночной камере в тюрьме на острове Имралы, было зачитано посетившими его депутатами от прокурдской Партии народного равенства и демократии. "Призывая сложить оружие, я осознаю историческую важность этого шага", – говорится в заявлении.

РПК, которую признают террористической группировкой не только Турция, но и США, ведет вооруженную борьбу за независимость Курдистана. Начавшееся в 1984 году кровопролитие унесло жизни 40000 человек. Последняя из попыток достичь прекращения огня провалилась в 2015 году.