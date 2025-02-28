Каир: Израиль за продление первой фазы сделки, ХАМАС требует перейти ко второй фазе

Из Каира днем 28 февраля сообщили: Израиль хочет пролонгировать первую фазу сделки, ХАМАС настаивает на переходе ко второй фазе, как было предусмотрено достигнутым ранее соглашением.

Информация была опубликована как в египетских, так и в израильских СМИ.

Речь идет о позициях сторон еще до того, как делегация Израиля прибыла на переговоры в Каир.

Вечером в пятницу, 28 февраля, в Каир прибудет делегация Израиля. Как сообщала канцелярия главы правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился направить переговорную группу в Египет для продолжения переговоров по сделке с ХАМАСом.

Судя по публикациям в СМИ, власти Израиля пытаются продлить завершившийся этап сделки, чтобы добиться освобождения живых заложников в обмен на сотни палестинских заключенных и гуманитарную помощь Газе. ХАМАС настаивает на переговорах о второй фазе сделки, которая предусматривала бы вывод сил ЦАХАЛа из Газы.