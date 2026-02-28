x
28 февраля 2026
Американские источники: атаки на Иран будут "значительно масштабнее", чем в июне

время публикации: 28 февраля 2026 г., 09:33 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 09:38
Американские официальные лица заявили газете New York Times, что ожидают, что атаки на Иран будут "значительно масштабнее", чем атаки американских военных на ядерные объекты в июне.

Издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает: "США участвовали в сегодняшних утренних ударах по Ирану совместно с Израилем".

Судя по имеющимся данным, нанесены и продолжают наноситься удары по основным стратегическим и военным объектам Ирана.

Однако Центральное командование армии США (CENTCOM), ответственное за действия американских войск в регионе, пока не дает официальных комментариев.

