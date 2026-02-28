The Times of Israel: США вместе с Израилем участвуют в ударах по целям в Иране
время публикации: 28 февраля 2026 г., 09:18 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 09:24
Издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает: "США участвовали в сегодняшних утренних ударах по Ирану совместно с Израилем".
Судя по имеющимся данным, нанесены и продолжают наноситься удары по основным стратегическим и военным объектам Ирана.
Однако Центральное командование армии США (CENTCOM), ответственное за действия американских войск в регионе, пока не дает официальных комментариев.