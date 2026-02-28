Взрывы в аэропорту Кувейта и в пятизвездочном отеле в Дубае
время публикации: 28 февраля 2026 г., 17:46 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 17:49
Иран продолжает атаковать не только Израиль, но и страны Персидского залива.
Иранский дрон атаковал здание Международного аэропорта Кувейта. В результате взрыва несколько работников получили ранения, был причинен материальный ущерб.
В Дубае на пятизвездочный отель Fairmont The Palm упали обломки иранской ракеты или ракеты-перехватчика. Нанесен значительный материальный ущерб, сообщается о пострадавших.