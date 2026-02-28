x
Ближний Восток

Взрывы в аэропорту Кувейта и в пятизвездочном отеле в Дубае

время публикации: 28 февраля 2026 г., 17:46 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 17:49
Взрывы в аэропорту Кувейта и в пятизвездочном отеле в Дубае
Иран продолжает атаковать не только Израиль, но и страны Персидского залива.

Иранский дрон атаковал здание Международного аэропорта Кувейта. В результате взрыва несколько работников получили ранения, был причинен материальный ущерб.

В Дубае на пятизвездочный отель Fairmont The Palm упали обломки иранской ракеты или ракеты-перехватчика. Нанесен значительный материальный ущерб, сообщается о пострадавших.

