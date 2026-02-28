ЦАХАЛ: около 200 истребителей ВВС Израиля атаковали примерно 500 целей в Иране

ЦАХАЛ заявляет, что нынешняя военная операция против Ирана крупнейшая в истории ВВС Израиля: в ней задействованы около 200 истребителей.

В первый день войны, 28 февраля, был нанесен массированный удар по ракетным комплексам и системам противовоздушной обороны в западном и центральном Иране.

"Самолеты ВВС сбросили сотни боеприпасов примерно по 500 целям, включая системы противовоздушной обороны и пусковые установки в нескольких районах по всему Ирану. Атака систем противовоздушной обороны позволила расширить превосходство в воздухе в иранском небе и серьезно ослабить наступательный потенциал режима – пусковые установки в западном Иране", – заявляет ЦАХАЛ.