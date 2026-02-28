Трамп: мы начали крупную операцию в Иране

Президент США Дональд Трамп выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил начало масштабной военной операции против Ирана. Это заявление было опубликовано сегодня, 28 февраля 2026 года, в его аккаунте на платформе Truth Social.

Трамп заявил, что целью операции является "устранение непосредственных угроз со стороны иранского режима".

"Мы собираемся уничтожить иранские ракеты, иранский флот и позаботимся о том, чтобы они не получили ядерное оружие. Мы предприняли все шаги, чтобы уменьшить вероятность нанесения ущерба американским силам в регионе, но возможны потери среди американцев", – сказал Трамп.

В своем обращении он также добавил призыв к членам Корпуса стражей исламской революции (КСИР): "Сложите оружие, иначе вы умрете".

Центральное командование армии США (CENTCOM), ответственное за действия американских войск в регионе, пока не дает официальных комментариев.