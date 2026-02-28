Нетаниягу: "Пришло время для всех народов Ирана – сбросить иго тирании"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с видеообращением к гражданам страны в связи с военными действиями против Ирана.

Нетаниягу заявил: "Братья и сестры мои, граждане Израиля, несколько часов назад Израиль и США начали операцию по устранению экзистенциальной угрозы со стороны террористического режима в Иране. Благодарю нашего большого друга президента Дональда Трампа за его историческое лидерство. На протяжении 47 лет режим аятолл выкрикивал лозунги "Смерть Израилю!" и "Смерть Америке!". Он проливал нашу кровь, убивал многих американцев и истреблял собственный народ. Нельзя допустить, чтобы этот смертоносный террористический режим получил ядерное оружие, которое позволит ему угрожать всему человечеству. Наши совместные действия создадут условия для того, чтобы отважный иранский народ взял свою судьбу в свои руки. Пришло время для всех общин иранского народа – персов, курдов, азербайджанцев, белуджей, ахвази – сбросить с себя иго тирании и построить свободный и миролюбивый Иран. Призываю вас, граждане Израиля, следовать указаниям Службы тыла. В ближайшие дни в ходе операции "Рычание льва" от всех нас потребуются выдержка и стойкость духа. Вместе мы выстоим, вместе будем сражаться, вместе обеспечим вечность Израиля".