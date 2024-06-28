Главы МИД Израиля и шести арабских стран получили приглашение на саммит NATO в Вашингтоне
время публикации: 28 июня 2024 г., 08:44 | последнее обновление: 28 июня 2024 г., 08:44
Американское руководство направило министру иностранных дел Израиля Исраэлю Кацу приглашение принять участие в 75-м ежегодном саммите Северо-Атлантического альянса, который в этом году пройдет в Вашингтоне.
Как сообщает Financial Times, такие же приглашения получили министры иностранных дел Египта, Иордании, ОАЭ, Бахрейна, Катара и Туниса.
Следует подчеркнуть, что приглашенные министры не будут присутствовать на официальных мероприятиях NATO, а примут участие в мероприятиях на полях форума, также как и другие союзники альянса