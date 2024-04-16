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Ближний Восток

Король Абдалла: "Иордания не станет ареной ирано-израильской войны"

время публикации: 16 апреля 2024 г., 21:40 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 21:49
Король Абдалла: "Иордания не станет ареной ирано-израильской войны"
Saudi Press Agency via AP

Король Иордании Абдалла Второй, главнокомандующий вооруженными силами Хашимитского королевства, которые в ночь на 14 апреля приняли участие в отражении иранского удара по Израилю заявил: он не допустит, чтобы иорданская территория стала ареной войны между Израилем и Ираном.

"Наша главная задача – приверженность суверенитету и безопасности нашего государства. Целью наших действий была не защита Израиля, а обеспечение безопасности граждан", – заявил монарх.

Накануне иранского удара Иордания сообщила о закрытии своего воздушного пространства. Власти заявили, что готовы дать отпор любому, кто пересечет границу. ВВС Иордании уничтожили десятки иранских беспилотников.

В СМИ появились публикации, в которых сообщалось о существовании альянса, прозванного ближневосточным NATO. Утверждается, что в блок входят США, Великобритания, Франция, Израиль, Саудовская Аравия, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты. Официальные представители арабских стран опровергают эти сообщения.

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