Король Абдалла: "Иордания не станет ареной ирано-израильской войны"

Король Иордании Абдалла Второй, главнокомандующий вооруженными силами Хашимитского королевства, которые в ночь на 14 апреля приняли участие в отражении иранского удара по Израилю заявил: он не допустит, чтобы иорданская территория стала ареной войны между Израилем и Ираном.

"Наша главная задача – приверженность суверенитету и безопасности нашего государства. Целью наших действий была не защита Израиля, а обеспечение безопасности граждан", – заявил монарх.

Накануне иранского удара Иордания сообщила о закрытии своего воздушного пространства. Власти заявили, что готовы дать отпор любому, кто пересечет границу. ВВС Иордании уничтожили десятки иранских беспилотников.

В СМИ появились публикации, в которых сообщалось о существовании альянса, прозванного ближневосточным NATO. Утверждается, что в блок входят США, Великобритания, Франция, Израиль, Саудовская Аравия, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты. Официальные представители арабских стран опровергают эти сообщения.