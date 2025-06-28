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Ближний Восток

Хуситы заявили, что не намерены прекращать обстрелы Израиля

Йемен
Хуситы
время публикации: 28 июня 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 09:13
Хуситы заявили, что не намерены прекращать обстрелы Израиля
AP

Наср ад-Дин Амар, заместитель главы управления пропаганды хуситов, заявил после обстрела израильской территории в субботу, 28 июня: "Нельзя заглушать сирены, потому что агрессия против Газы не прекратилась, и страдания жителей Газы не прекратились – они только усугубляются".

В 7:10-7:11 утра 28 июня тревога "Цева адом" прозвучала в Негеве, включая Беэр-Шеву, а также в Араве и в районе Мертвого моря. В 7:25 ЦАХАЛ сообщил, что был зафиксирован запуск одной ракеты из Йемена, которая "по всей видимости, была успешно перехвачена".

Предыдущая попытка ракетного обстрела Израиля из Йемена была зафиксирована 26 июня. Тогда ракета упала, не долетев до израильской территории. Были зафиксированы две такие (неудачные для хуситов) попытки и 16 июня.

Ближний Восток
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