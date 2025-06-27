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Ближний Восток

Иранские СМИ: подтверждена гибель еще одного ученого-ядерщика в результате израильских атак

Иран
Война с Ираном
время публикации: 27 июня 2025 г., 22:13 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 22:28
Иранские СМИ: подтверждена гибель еще одного ученого-ядерщика в результате израильских атак

Иранские СМИ, в частности "Тасним", сообщают, что в результате израильских атак во время 12-дневной войны был убит еще один ведущий ученый-ядерщик, Сулейман Сулеймани.

Сулеймани был выпускником факультета химической инженерии и являлся сотрудником Иранского университета науки и технологий.

Напомним, в результате ударов по целям в Иране уже в первые дни операции "Народ как лев" были ликвидированы девять ведущих ученых и экспертов, занимавшихся программой иранского режима по созданию ядерного оружия.

Атака стала возможной благодаря точным разведывательным данным, собранным военной разведкой. Все ликвидированные ученые обладали серьезным опытом в области разработки ядерного оружия.

Ближний Восток
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