Власти Ливана и Сирии подписали соглашение о демаркации границы

Вечером в четверг, 27 марта, министр обороны Ливана Мишель Менасса и министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра подписали соглашение о демаркации границ и о сотрудничестве для поддержания безопасности в приграничных районах. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Параметры соглашения обсуждались ранее в ходе переговоров в Джидде, на которых присутствовал министр обороны Саудовской Аравии Халид ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

На прошлой неделе ливанская армия ликвидировали незаконные пункты пересечения ливано-сирийской границы. В заявлении командования отмечается, что цель этой меры – обеспечить безопасность границ, предотвратив их нарушение, в том числе – контрабандистами. В район Хермель, где активность нарушителей была особенно ощутима, направлены части специального назначения.

18 марта, после нескольких дней пограничных столкновений, повлекших за собой человеческие жертвы, Сирия и Ливан достигли соглашения о прекращении огня.

По версии сирийской стороны, столкновения начались, когда связанные с "Хизбалой" боевики проникли на территорию Сирии и похитили трех военнослужащих, которые затем были убиты. Шиитская группировка заявила о непричастности, ливанская сторона утверждает, что речь идет о стычке с контрабандистами.