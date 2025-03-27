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Ближний Восток

Делегация хуситов посетила Каир, где ей передали "послание от США"

США
Иран
Хуситы
Египет
время публикации: 27 марта 2025 г., 22:58 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 22:58
Делегация хуситов посетила Каир, где ей передали "послание от США"
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Катарское издание "Аль-Араби аль-Джадид" пишет что в среду, 26 марта, делегация йеменского движения "Ансар Аллах" посетила Каир, где встретилась с представителями египетской разведки.

Издание пишет, что хуситы приехали по приглашению властей Египта, которые прилагают усилия для деэскалации напряженности в регионе. Египтяне также передали гостям "послание от США", касающееся военной эскалации в районе Красного моря, которая нанесла большой ущерб международной торговле.

В публикации отмечается, что визит представителей "Ансар Аллах" в Каир состоялся за день до поездки египетской делегации в Доху, где продолжаются переговоры об освобождении израильских заложников и второй фазе сделки с ХАМАСом.

Ближний Восток
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