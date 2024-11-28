Иракские боевики заявили, что продолжат боевые действия против Израиля

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" намерена продолжить боевые действия против Израиля. Об этом написала в четверг, 28 ноября, ливанская газета "Аль-Ахбар".

Источник в группировке заявил, что "Исламское сопротивление в Ираке" не имеет никакого отношения к соглашению о прекращении огня в Ливане, не связана никакими обязательствами и продолжит поддерживать палестинский народ и сектор Газы, нанося удары по "сионистскому образованию". Источник издания отметил, что это решение было принято на последней встрече руководства группировки.