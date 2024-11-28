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Ближний Восток

Иран проинформировал МАГАТЭ о расширении производственных мощностей в Фордо и Натанзе

Иран
время публикации: 28 ноября 2024 г., 22:23 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 22:27
Иран проинформировал МАГАТЭ о расширении производственных мощностей комбинатов в Фордо и Натанзе
IRIB via AP

Иран проинформировал международное агентство по атомной энергии о намерении увеличить производственные мощности комбинатов по обогащению урана в Фордо и Натанзе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад МАГАТЭ.

МАГАТЭ известно о планах Ирана установить восемь каскадов центрифуг IR-6 на объекте в Фордо. Власти Исламской республики заявляют, что уран будет обогащаться до 5%.

Прошлым летом МАГАТЭ сообщало о планах установки новых каскадов на объекте в Натанзе.

В июне американская газета The Washington Post писала со ссылкой на информированные источники, что на объекте в Фордо, находящемся в толще скалы, планируется установить 1400 новых центрифуг, что позволит производить в три-четыре раза больше обогащенного урана, чем сейчас. В публикации отмечалось: если режим аятолл примет решение о создании ядерного оружия, это решение может быть реализовано в короткий срок.

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